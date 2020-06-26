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Лэмпард оценил шансы Челси на победу в АПЛ после трансфера Вернера

20:33 - Читати українською
Лэмпард оценил шансы Челси на победу в АПЛ после трансфера Вернера
Фрэнк Лэмпард / Reuters

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард поделился, как приобретение Тимо Вернера повлияет на чемпионскую гонку АПЛ в следующем сезоне.

"Я не скажу, что трансфер одного игрока означает, что в следующем сезоне мы будем бороться за титул. Ливерпуль и Манчестер Сити находятся в числе лучших команд мира.

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Мы знаем это и понимаем, какое место в АПЛ занимает Челси. Осознаем, что разница есть. На тренировках нам предстоит проделать большую работу, чтобы достичь стабильности в том, чтобы штамповать победы, как это делают Ливерпуль и Манчестер Сити. Это совсем другой уровень", – приводит слова Лэмпарда BBC.

Напомним, Тимо Вернер присоединится к Челси после завершения Бундеслиги, он не будет выступать за РБ Лейпциг в плей-офф Лиги чемпионов, которая должна возобновиться в августе.

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