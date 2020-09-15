"Приехать в Брайтон и выиграть – это сложная задача. У нас было всего несколько дней подготовки, поэтому я не ожидал увидеть такой футбол, в который мы хотим играть. Нам пришлось выложиться – стойкость, бросание под мяч, поэтому я доволен.

Два гола-шедевра в видеообзоре матча Брайтон – Челси

У нас было много игроков на карантине, много неготовых к матчу. Вот как начался этот сезон. Ребята под большим напряжением, но, надеемся, все будет лучше и лучше.

Новички? Скорость Тимо помогла нам заработать пенальти. Он был резким, угрожал защитникам на протяжении всего матча. Он очень подвижный, и мне понравилось его выступление. У Кая мы тоже много увидели. Получить эти минуты будет полезно для него. Оба игрока будут иметь значительную роль в этом клубе", – приводит слова Лэмпарда ВВС.

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