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Лэмпард обматерил Клоппа во время матча – известна причина конфликта

23 июля 22:12 - Читати українською
Лэмпард обматерил Клоппа во время матча – известна причина конфликта
Ливерпуль – Челси – 5:3 / ФК Челси

Оба тренера во время поединка своих команд не сдерживали эмоций.

23’ Наби Кейта
38’ Трент Александер-Арнольд
43’ Джорджиньо Вейналдум
55’ Роберто Фирмино
84’ Алекс Окслейд-Чемберлен
 
Оливье Жиру 45+3’
Тамми Абрахам 61’
Кристиан Пулишич 73’
23’ Наби Кейта
38’ Трент Александер-Арнольд
43’ Джорджиньо Вейналдум
45+3’ Оливье Жиру
55’ Роберто Фирмино
61’ Тамми Абрахам
73’ Кристиан Пулишич
84’ Алекс Окслейд-Чемберлен

В матче 37-го тура АПЛ между Ливерпулем и Челси (5:3) произошел скандальный эпизод. В одном из моментов арбитр поединка зафиксировал нарушение правил на Садьо Мане. Главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард трактовал этот эпизод по-своему, считая, что арбитру стоило проигнорировать симуляцию сенегальца: "Какой это фол? Там нет фола!".

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В дискуссию включился ассистент Юргена Клоппа Пеп Линдерс, однако тренер Челси его обматерил: "Я тебя вообще не спрашивал, закрой рот!". Тогда успокаивать коллегу взялся сам немец, однако услышал в ответ: "Да пошел ты тоже! Ты выиграл только один титул. Отвали!".

Стоит отметить, что оба наставника до конца матча обуздали свои эмоции и после финального свистка пожали друг другу руки.

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