Лэмпард объяснил, почему Салах не смог заиграть в Челси

Главный тренер лондонцев поделился своим мнением относительно звезды Ливерпуля Мохамеда Салаха. Сегодня египтянин поедет в гости к своей бывшей команде.

"У каждого свой путь развития. К сожалению, у Мо не получилось закрепиться в составе, но надо отдать ему должное, он уехал в Италию, набрался опыта, и теперь он суперзвезда. Это его путь, и трудно предположить, что могло произойти при других обстоятельствах.

Салах не хотел переходить в Ливерпуль из-за Мане

У него несомненно был талант, но в то время у Челси было много вариантов на атакующие позиции – вингеры, "десятки", нападающие, и поэтому он не получал достаточно игрового времени. Он перешел в Ливерпуль и стал игроком основы, а для этого нужно немало сделать, и, собственно, не надо ходить далеко – пример Салаха показывает, что такое профессионализм и правильное отношение к работе", – цитирует Лэмпарда официальный сайт Челси.

Напомним, Салах принадлежал Челси с 2014 по 2016 годы. Сегодня звездный нападающий вернется на Стэмфорд Бридж в рамках центрального матча 6 тура АПЛ. Поединок Челси – Ливерпуль начнется в 18:30 по киевскому времени.

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