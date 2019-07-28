Лэмпард не рассчитывает на двух игроков Челси – клуб постарается продать футболистов

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард определился с игроками, на которых будет рассчитывать в следующем сезоне.

Новый главный тренер Челси в новом сезоне не будет рассчитывать на двух полузащитников: Тьемуе Бакайоко и Дэнни Дринквотера, сообщает Daily Mail.

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Такое решение Лэмпард принял после предсезонных сборов. Ожидается, что лондонский клуб будет пытаться продать обоих футболистов уже в этом трансферном окне.

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Напомним, прошлый сезон Бакайоко провел в Милане на правах аренды, в Италии хавбек сыграл 42 матча, забил гол и отдал ассист. Зато Дринквотер провел за Челси только одну игру.