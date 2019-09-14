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Лэмпард не гарантирует Челси место в топ-6 АПЛ

16:46 32 Читати українською
Лэмпард не гарантирует Челси место в топ-6 АПЛ
Фрэнк Лэмпард / Reuters

Главный тренер лондонцев ожидает крайне напряженную борьбу на вершине таблицы чемпионата Англии.

"В этом сезоне Вулверхэмптон, Лестер и Эвертон могут ворваться в топ-6. У них может получиться, потому что уже сейчас сложно определить лучшие команды в таблице.

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Нам не гарантировано место в топ-6 с учетом ситуации, сложившейся в Челси сейчас, в то время как другие клубы инвестировали в свои составы. У клубов хорошие тренеры, прекрасные игроки, они конкурентоспособны. В АПЛ сейчас все игры сложные как никогда.

Помню, как в прошлом году люди говорили о Эвертоне и Лестере. Вулверхэмптон также смог самостоятельно ворваться в борьбу за первую шестерку. Мы всегда хотим быть конкурентоспособными, но стоит оставаться объективными в сложившейся ситуации.

Азар ушел, и две "девятки", Игуаин и Мората, также покинули клуб. В игру вступают наши молодые игроки", – цитирует Лэмпарда Goal.

Напомним, Челси добыл пять очков в первых четырех турах АПЛ 2019/20 и занимает одиннадцатую строчку чемпионата.

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