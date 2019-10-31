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Лэмпард назвал причины поражения Челси в матче с Манчестер Юнайтед

10:41 15 Читати українською
Лэмпард назвал причины поражения Челси в матче с Манчестер Юнайтед
Уле Гуннар Сульшер и Фрэнк Лэмпард / Фото TEAMtalk

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард рассказал свои впечатления после матча 1/8 финала Кубка английской лиги против Манчестер Юнайтед (1:2).

 

"Мы сыграли ниже привычного уровня, особенно в отношении скорости передач, больше всего было заметно в первом тайме. Когда нам противостоит соперник, который выставляет организованную линию обороны из пяти защитников и двух форвардов, необходимо максимально использовать свободное пространство между линиями и скорость командного движения , иначе организовать свою игру будет сложно.

Челси – Манчестер Юнайтед – 1:2 – видео голов и обзор матча

В первом тайме нам это не удавалось, а во втором мы были слишком неэффективны в заключительной стадии атак. Мы изменили игру, создавали шансы и выглядели действительно ярко. Мы заслужили забитый гол и могли рассчитывать на большее.

Сегодня я увидел много положительных моментов с точки зрения перспективы. Как и все мы, я ненавижу проигрывать, но сезон состоит не из одного матча. У нас впереди много сложных игр и очень плотное расписание. Поэтому мы идем дальше и концентрируемся на предстоящих целях", – цитирует Лэмпарда официальный сайт Челси.

После 10-ти туров АПЛ Челси находится на 4-м месте, Манчестер Юнайтед – 7-й.

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