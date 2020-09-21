"Кепа допустил серьезную ошибку. Если подумать, то без этой ошибки и с реализованным пенальти мы бы сыграли вничью со счетом 1:1. Моя работа как тренера – придать Кепе уверенность. Это была явная ошибка, и он это принимает.

Дикий фейл Кепы и дубль Мане в видеообзоре матча Челси – Ливерпуль – 0:2

На самом деле я гораздо счастливее, чем после победы в матче с Брайтоном. Игроки Челси показали характер, который мне понравился. В первом тайме у нас получалось блестяще обороняться, но удаление Кристенсена изменило весь ход матча", – приводит слова Лэмпарда ВВС.

Напомним, на 54-й минуте отчетной встречи Кепа получил передачу во вратарской, но тут же ошибся в передаче – Мане перехватил мяч и закатил его в пустые ворота. На 75-й минуте голкипер Ливерпуля Алисон Бекер парировал пенальти в исполнении Жоржиньо.

Ліверпуль обіграв Челсі завдяки дублю Мане – вирок лондонцям підписали Кепа та Крістенсен