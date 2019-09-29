Лэмпард назвал лидера раздевалки Челси

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард после победы своей команды над Брайтоном расхвалил полузащитника команды Жоржинью.

"Жоржинью – настоящий лидер. Я не знаю, чем определялось отношение людей к нему в прошлом сезоне, но сейчас я делаю выводы из того, что вижу лично.

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С начала сезона он является одним из лидеров команды как на поле, так и в раздевалке. В каждом матче он стремится к победе и демонстрирует такое настроение каждым своим действием. Я доволен его отношением к делу. Нашим молодым игрокам следует ориентироваться на него в повседневной работе", – рассказал Лэмпард клубному сайту команды.

Напомним, Жоржинью перешел в Челси из Наполи летом 2018 года. Контракт с аристократами был подписан на 5 лет.

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