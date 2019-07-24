Лэмпард назвал кандидатов на место основного центрфорварда Челси – на позицию претендуют трое игроков

Фрэнк Лэмпард поделился мнением о своих нападающих, которые будут бороться за единственное вакантное место.

"Не буду терять голову после нашего матча против Барселоны, хотя я, конечно, очень счастлив.

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Что касается Тамми Абрахама, то он бомбардир. Он голоден до голов, он постоянно хочет забить – мне нравится его отношение к делу. Я заметил это в прошлом году в Чемпионшипе. Он доказал это там, теперь пора доказывать это в Челси. Конечно, для бомбардиров важна уверенность в себе, поэтому забитый гол ему поможет.

Оливье Жиру тоже сыграл очень хорошо, показал свой стиль игры, свои преимущества. То же самое касается и Батшуаи, у нас есть конкуренция. Каждый из них должен справиться с борьбой и доказать, что готов быть форвардом Челси. Я полностью уверен в каждом из них, рад за Тамми", – сказал Лэмпард в комментарии Goal.

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