"У нас действительно большой склад. Я не хочу вдаваться в слухи в последние несколько дней трансферного окна, поэтому посмотрим, как будут развиваться события в ближайшее время.

Челси отдал Баркли в аренду клубу АПЛ

Что касается будущего Рубена Лофтус-Чика, Каллума Хадсона-Одои и Фикайо Томори, то в ситуации с возможной арендой каждого из них мы должны обсудить, что будет лучше, как для игрока, так и клуба. Я бы принял этих трех игроков во внимание, но пока ничего не могу сказать. У меня хорошие отношения с ними, но в ближайшие дни мы лично обсудим с каждым из них некоторые вопросы.

Как только окно закроется, каждый игрок, который находится здесь, будет использован, так как впереди длинный сезон и множество соревнований", – цитирует Лэмпарда издание Tribal Football.

Напомним, трансферное окно в английской Премьер-лиге закрывается 5 октября. Челси в этом сезоне стартовал не слишком удачно, имея в своем активе после 3-х туре лишь 4 пункта.

Зустріч Гвардіоли з кумиром, непростий іспит Барси, випробування для суперників Динамо і Шахтаря: топ-матчі вікенду