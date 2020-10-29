"Сильнейшие соперники? Я назову двух игроков. Это Хави и Иньеста в Барселоне. Они были замечательными игроками, хотя не были крупными, оставались достаточно худыми.

Лэмпард может покинуть Челси – боссы "синих" уже нашли звездную замену наставнику

Они – подтверждение того, что параметры не имеют значения. Иногда люди думают, что нужно быть большим, чтобы стать футболистом. Это не так", – цитирует Лэмпарда Daily Mail.

Напомним, Фрэнк провел в Челси почти всю карьеру игрока – 2001-2014 годы. С лета 2019-го 42-летний Лэмпард возглавляет лондонскую команду.

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