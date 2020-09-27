"Это потеря двух очков. Никакого неуважения к Вест Бромвичу. Когда приезжаешь сюда, ты знаешь, что соперник может воспользоваться любыми твоими ошибками. До матча мы говорили и о стандартных положениях.

Позор лондонцев и героический камбэк имени Лэмпарда в видеообзоре матча Вест Бромвич – Челси – 3:3

Нельзя заранее предсказать ошибки, которые были сегодня. Из-за этого сложно вернуться в игру, поэтому я могу похвалить команду за характер. Потому что мы продемонстрировали характер и настойчивость. Но мы не нуждались бы в этом, если бы сделали все правильно в игре.

Были ошибки, явные ошибки, которые имели свою цену. Мы создали два-три отличные моменты в первом тайме. Я чувствовал, что мы создадим больше. Единственная проблема при счете 0:3 в том, что Вест Бромвич планировал больше обороняться.

Это большой урок для нас. Мы станем намного лучше. Команда все еще ищет свой путь, учитывая новых игроков и отсутствие предсезонной подготовки. Сегодняшний день – часть процесса самосовершенствования.

Есть много компонентов, в которых мы можем и дальше совершенствоваться. Я не собираюсь критиковать каждую часть нашей игры. Думаю, соперник сделал три удара в створ и забил три гола. Были серьезные ошибки. Не было тактики, которую можно было бы проанализировать. Были ошибки", – поделился Лэмпард в комментарии Sky Sports.

Напомним, Челси спас ничью в матче с Вест Бромвичем (3:3), уступая по ходу встречи 3:0.

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