Массимилиано Аллегри, который уже долгое время находится без работы, готовится возобновить тренерскую карьеру.

Лондонский Челси, который не слишком удачно стартовал в новом сезоне английской Премьер-лиги, может претерпеть изменения на тренерском мостике.

Лэмпард стал на защиту Кепы после очередной результативной ошибки испанца

Главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард может уступить свое место итальянскому специалисту Массимилиано Аллегри, сообщает издание QuotidianoNet. Руководство лондонского клуба расстроенное результатами команды после осуществления дорогих трансферов (порзака, две ничьи и две победы и, как следствие, восьмая ступень после 5-ти туров АПЛ).

53-летний экс-тренер Ювентуса считается главным фаворитом на замену Фрэнку. К слову, Аллегри находится без работы с мая 2019 года – до этого он пять лет работал в туринском клубе.

Напомним, уже сегодня, 20 октября, Чели стартует в групповом раунде Лиги чемпионов в группе Е – соперником "синих" станет Севилья. Начало матча в 22:00.

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