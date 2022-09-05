"Я должен сильно похвалить обоих фулбеков, каждого по-своему. Что касается Мико, то мы не можем себе представить то, с чем ему приходится справляться за пределами поля. Он справляется с этим невероятно хорошо, если учесть, что происходит у него дома.

"Парад каркасов" и худший старт Клоппа в видеообзоре матча Эвертон – Ливерпуль

Когда я сюда пришел, он был здесь недолго. У меня был вопрос: "Годится ли он для этой лиги?" Я сидел и разговаривал с ним, много просматривал его матчей в прошлом году и просматривал нарезки его игры.

Это нужно было для того, чтобы понять причины, почему мы его подписали. И я увидел, как он прибавил в игре в обороне и в атаке. В матче против Ливерпуля он противостоял одному из лучших (Салаху, – прим.). Я считаю, что Миколенко провел выдающийся матч против него", – цитирует Лемпарда Daily Mail.

Напомним, в текущем сезоне украинский защитник провел за Эвертон 6 матчей в АПЛ. После 6-ти туров "ириски" в турнирной таблице идут шестнадцатыми, имея в своем активе 4 очка (два поражения и четыре ничьих).

Эвертон забрал очки у Ливерпуля – Миколенко остановил Салаха в аномальном матче АПЛ, VAR и каркас ворот украли голы