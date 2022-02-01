Лэмпард лично убедил ван де Беека перейти в Эвертон
Полузащитник Манчестер Юнайтед Донни ван де Беек рассказал о разговоре с Фрэнком Лэмпардом перед трансфером в Эвертон на правах аренды.
"Теперь могу сказать, что я игрок Эвертона. Очень счастлив и не могу дождаться, чтобы помочь команде. Думаю, что это отличный клуб… Здесь действительно хорошие игроки, и я пришел, потому что хочу помочь им подняться в таблице.
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Мы провели очень положительную встречу с новым тренером. Наши взгляды на футбол совпадают, Фрэнк Лэмпард повлиял на мое решение. Я могу многому научиться у него, потому что он играл на той же позиции и забивал много голов. Это может мне очень помочь. Думаю, я в хорошем месте.
Я играл против него, когда был у Аяксе, а он – в Челси (в должности тренера), он знаком со мной как футболистом. Лэмпард считает, что у меня есть качества, которые могут помочь команде", – цитирует ван де Беека официальный сайт Эвертона.
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