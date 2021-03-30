Летом легендарного хавбека могут пригласить на тренерский мостик сборной Англии U-21, сообщает Daily Mail.

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Футбольная Ассоциация крайне разочарована выступлением молодежи на Евро-2021 – команда проиграла первые два матча группы и практически потеряла шансы на выход в плей-офф. Такие результаты заставляют задуматься над заменой тренера Эдди Бутройда, контракт которого истекает как раз летом. Английские футбольные чиновники поражены работой Лэмпарда с талантами Челси, но идея возглавить молодежную сборную может оказаться не слишком привлекательной для 42-летнего специалиста.

Напомним, в январе культового диспетчера уволили с поста главного тренера Челси из-за неудовлетворительных результатов.

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