Фрэнк Лэмпард в ближайшее время может вернуться к тренерской деятельности.

42-летний англичанин является первым в шорт-листе на пост наставника Кристал Пэлас, сообщает The Telegraph.

Челси приготовил для Тухеля новый контракт – тренер только зимой возглавил лондонцев

Действующий наставник "орлов" Рой Ходжсон может летом покинуть клуб, и именно легенда Челси является главным кандидатом на его замену. Напомним, в январе "синие" уволили молодого специалиста и назначили на его место Томаса Тухеля.

После 35-ти туров АПЛ Кристал Пэлас расположился на 13-й строчке турнирной таблицы.

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