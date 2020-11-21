Лэмпард иронически оценил промежуточное лидерство Челси в АПЛ
18:28 - Читати українською
Главный тренер лондонского Челси Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу своих подопечных над Ньюкаслом (2:0) в рамках 9-го тура английской Премьер-лиги.
Тамми Абрахам 65’
65’ Тамми Абрахам
"Я доволен. Учитывая паузу на матчи сборных, возвращение игроков из-за рубежа, это был сложный матч.
Ньюкасл – Челси – 0:2 – видео голов и обзор матча
Мы доминировали и могли забить больше, но ребята прекрасно справились. Самое главное – результат, поскольку Премьер-лига сложна и безжалостна. Приятно побеждать, но я не собираюсь увлекаться нашим лидерством на 5 минут. Впереди длинный сезон", – цитирует специалиста BBC Sport.
Напомним, что "пенсионеры" одержали выездную победу благодаря автоголу Фернандеса и забитому мячу Абрахама.
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