Главный тренер лондонского Челси Фрэнк Лэмпард прокомментировал победу своих подопечных над Ньюкаслом (2:0) в рамках 9-го тура английской Премьер-лиги.

"Я доволен. Учитывая паузу на матчи сборных, возвращение игроков из-за рубежа, это был сложный матч.

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Мы доминировали и могли забить больше, но ребята прекрасно справились. Самое главное – результат, поскольку Премьер-лига сложна и безжалостна. Приятно побеждать, но я не собираюсь увлекаться нашим лидерством на 5 минут. Впереди длинный сезон", – цитирует специалиста BBC Sport.

Напомним, что "пенсионеры" одержали выездную победу благодаря автоголу Фернандеса и забитому мячу Абрахама.

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