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Лэмпард имеет претензии к игрокам Челси, несмотря на уверенную победу в Кубке Англии

5 января 21:01 129 Читати українською
Лэмпард имеет претензии к игрокам Челси, несмотря на уверенную победу в Кубке Англии
Фрэнк Лэмпард / Getty Images

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард имел повод для критики подопечных после матча 1/32 финала Кубка Англии против Ноттингем Форест (2:0).

 

"Подобные игры непростые. Когда соперник делает замены в составе, это не значит, что станет легче.

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Мы забили два мяча, нам стало очень комфортно, но продолжили ли мы настаивать на своем и создавать новые моменты? Нет, мы этого не сделали, а я хотел бы, чтобы мы забили еще несколько раз. Я был особенно рад голу Хадсона-Одоя, у него была тяжелая травма, но он приходит в себя и уже играет острее. Мы показали несколько положительных признаков, это именно то, что нам нужно", – цитирует Лэмпарда BBC.

Напомним, оба свои мяча Челси забил еще в первом тайме поединка с Ноттингемом – отличились Каллум Хадсон-одой и Рос Баркли.

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