Рой Ходжсон должен попрощаться с "орлами" после завершения текущего сезона.

Жоржиньо ошеломил причиной провала Лэмпарда в Челси

Кристал Пэлас хотел бы пригласить Фрэнка Лэмпарда или Патрика Виейра, сообщает журналист Николо Скира. Обе легенды находятся без работы после увольнения из Челси и Ниццы соответственно. Лэмпарда недавно сватали в молодежную сборную Англии.

Добавим, что после 32 туров Кристал Пэлас занимает 13 строчку чемпионата Англии.

"Гвардіола приніс шампанське і 3 келихи": відверта історія Ілкая Гюндогана про дискримінацію, мрію та урок від Клоппа