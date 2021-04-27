Лэмпард и Виейра стали главными целями Кристал Пэлас на должность тренера
10:59 - Читати українською
Кристал Пэлас надеется пригласить на тренерский мостик кого-то из легендарных игроков.
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Кристал Пэлас хотел бы пригласить Фрэнка Лэмпарда или Патрика Виейра, сообщает журналист Николо Скира. Обе легенды находятся без работы после увольнения из Челси и Ниццы соответственно. Лэмпарда недавно сватали в молодежную сборную Англии.
Добавим, что после 32 туров Кристал Пэлас занимает 13 строчку чемпионата Англии.
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