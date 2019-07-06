Лэмпард даст шанс опальным игрокам Челси

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард может дать шанс Дэнни Дринквотеру и Миши Батшуаи закрепиться в команде.

"Каждый, кто присоединится к команде завтра, получит шанс продемонстрировать, что они смогут закрепиться в составе, и показать свое отношение к предсезонном сборе.

Лэмпард официально возглавил Челси

Я был бы дураком, если бы приехал сюда с мыслями не дать кому-то играть. Я хочу выжать лучшее из команды.

Каждый имеет возможность. У меня нет предыдущих представлений о ком-либо, у меня есть хорошие знания о команде, но мне нужно их увидеть в течение следующего месяца", – цитирует Лэмпарда Sky Sports.

Первая игра Лэмпарда во главе Челси – товарищеский поединок с Богемиансом в Дублине в ближайшую среду.

Челсі майбутнього, або Як Лемпард, Аллегрі та інші претенденти змінять команду зі Стемфорд Брідж