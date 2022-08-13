"Думаю, что в игре есть и хорошее, и плохое. Это была довольно ровная игра. Основное чувство состоит в том, что мы не должны были проигрывать, особенно после трех или четырех моментов в конце, когда мы пытались отыграться.

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Эта тройка защитников никогда раньше не играла вместе и в дальнейшем будет становиться лучше. Амаду Онана тоже дебютировал. Люди будут смотреть на первый гол, но мне нравится храбрость, которую он продемонстрировал для этого. Он еще не совсем готов играть, но сегодня ему пришлось выйти на поле.

Мы должны быть терпеливы, есть вещи, которые изменятся в течение следующих 2 недель. Эта команда станет сильнее", – сказал Лэмпард в эфире BBC.

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