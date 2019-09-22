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Лэмпард: Челси играл лучше, чем Ливерпуль

22:22 9 Читати українською
Лэмпард: Челси играл лучше, чем Ливерпуль
Фрэнк Лэмпард / ФК Челси

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение от Ливерпуля (1:2) в матче 6 тура АПЛ.

71’ Н'Голо Канте
 
Трент Александер-Арнольд 14’
Роберто Фирмино 30’
14’ Трент Александер-Арнольд
30’ Роберто Фирмино
71’ Н'Голо Канте

"Мы были лучшей командой на поле. Было больше энергии в нашей игре, характере и духе. Вот почему болельщики аплодировали в конце.

Челси – Ливерпуль – 1:2 – видео голов и обзор матча

Надо продолжать в том же духе. Это печальный момент для празднования, но если мы ищем верные решения, это тот уровень, на котором мы находимся сейчас. Это меняет атмосферу среди болельщиков на поле. Мы оступились, они наоборот одержали победу. Мы заслуживали быть на уровне с ними.

Хочется прервать безвыигрышную серию дома и надеюсь, что нам это удастся, если будем так играть. Мы потеряли две "девятки", которые были в прошлом сезоне и не можем этого изменить", – сказал Лэмпард в эфире канала Sky Sports.

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Англия Челси - Ливерпуль Ливерпуль Ливерпуль Челси Челси Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард
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