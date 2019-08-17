toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
БАВАРИЯ АТЛЕТИК - БАРСЕЛОНА СБОРНАЯ УКРАИНЫ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Лэмпард: Челси был лучше Ливерпуля

11:41 31 Читати українською
Лэмпард: Челси был лучше Ливерпуля
Фрэнк Лэмпард / ФК Дерби Каунти

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард прокомментировал игру своей команды в Суперкубке УЕФА.

Суперкубок УЕФА
Ливерпуль
2
2 : 2
2
Челси
22:00 14:08:2019
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 5 : 4 )
завершено
48’ Садио Мане
95’ Садио Мане
 
Оливье Жиру 36’
Жоржиньо 100’
36’ Оливье Жиру
48’ Садио Мане
95’ Садио Мане
100’ Жоржиньо

"Очень легко быть настроенным негативно после поражения 0:4, но было много хороших моментов в матче с Манчестер Юнайтед. Что касается поединка против Ливерпуля, я считаю, что мы были лучшими на поле против одной из лучших команд мира и заслуживали победить. Мы должны этим гордиться.

Преступление и реабилитация Адриана в видеообзоре матча Ливерпуль – Челси

Надеюсь, это придаст нам уверенности. Что я почувствовал за 6 недель в Челси? Игроки являются единым целым и имеют дух. Мы это видели в игре с Ливерпулем в раздевалке и на поле. Именно это ты хочешь видеть в качестве тренера, это дает тебе возможность работать", – цитирует Лэмпарда Sky Sports.

Суперкубок УЕФА Ливерпуль – Челси: проблемы "красных", интерес "синих", геройства голкиперов и топ-работа арбитресс

blog_ava
Михайличенко оценил текущий состав Динамо
11:54
315
Теги
Ливерпуль Ливерпуль Челси Челси Англия Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард Ливерпуль - Челси
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
3
мин
Ворскла
14:00
СК Днепр-1
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук