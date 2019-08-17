Лэмпард: Челси был лучше Ливерпуля

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард прокомментировал игру своей команды в Суперкубке УЕФА.

"Очень легко быть настроенным негативно после поражения 0:4, но было много хороших моментов в матче с Манчестер Юнайтед. Что касается поединка против Ливерпуля, я считаю, что мы были лучшими на поле против одной из лучших команд мира и заслуживали победить. Мы должны этим гордиться.

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Надеюсь, это придаст нам уверенности. Что я почувствовал за 6 недель в Челси? Игроки являются единым целым и имеют дух. Мы это видели в игре с Ливерпулем в раздевалке и на поле. Именно это ты хочешь видеть в качестве тренера, это дает тебе возможность работать", – цитирует Лэмпарда Sky Sports.

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