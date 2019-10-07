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Лэмпард: Челси – в группе преследователей Ливерпуля

14:36 56 Читати українською
Лэмпард: Челси – в группе преследователей Ливерпуля
Фрэнк Лэмпард / Daily Mail

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард доволен игрой своих подопечных в последних матчах и с оптимизмом смотрит в будущее.

"Мы набрали меньше очков, чем могли бы рассчитывать, если смотреть на игру, которую мы демонстрируем. В некоторых матчах мы сами допускали потери. Однако, я рад, что мы остаемся в борьбе и находимся непосредственно в группе преследователей Ливерпуля. Я считаю, что для начальной стадии сезона мы находимся в хорошем положении.

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Это должно добавить нам решимости и уверенности в том, что мы движемся в правильном направлении. Мы должны сохранять это настроение, поскольку в Англии минутная потеря концентрации может серьезно все изменить. Мы играем хорошо, потому что много работаем и действуем как единое целое. Если мы продолжим в том же духе, то сможем побороться за самые высокие места по итогам сезона", – цитирует Лэмпарда официальный сайт Челси.

Напомним, после 8 туров АПЛ лондонский клуб находится на 5-м месте, имея в своем активе 14 очков.

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Англия Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард Челси Челси
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