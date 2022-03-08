"Были отдельные моменты грубых ошибок, плохая защита с нашей стороны. При счете 0:2 или 0:3 любой команде тяжело возвращаться в игру, ведь импульс полностью упущен.

Тоттенхэм – Эвертон – 5:0 – видео голов и обзор матча

Мы начали хорошо и немного контролировали мяч. Мы говорили о контратаках, являющихся большой силой Тоттенхэма. Они играют очень компактно и быстро контратакуют с очень хорошими игроками.

Мы должны думать шире. Впереди у нас 13 игр, восемь из которых дома. Команды вокруг нас также испытывают трудности. Я все еще абсолютно уверен, вот почему я здесь. Иначе я бы не взялся за эту работу», – цитирует Лэмпарда официальный сайт Эвертона.

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