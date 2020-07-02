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Лэмпард – о победном голе Ярмоленко: Из-за таких ошибок Челси не борется за самые высокие места

2 июля 09:15 - Читати українською
Лэмпард – о победном голе Ярмоленко: Из-за таких ошибок Челси не борется за самые высокие места
Фрэнк Лэмпард / Getty images

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард поделился эмоциями после матча 32-го тура АПЛ против Вест Хэма, победный гол в котором забил Андрей Ярмоленко.

45+2’ Томаш Соучек
51’ Майкл Антонио
89’ Андрей Ярмоленко
 
Виллиан 42’
Виллиан 71’
42’ Виллиан
45+2’ Томаш Соучек
51’ Майкл Антонио
71’ Виллиан
89’ Андрей Ярмоленко

"Мы доминировали в игре, владели мячом, но допустили ошибки, которые позволяют командам повредить нашим целям. Я не доволен ни одним из голов. Вы не получаете победу за то, что забили два гола, вы должны быть еще лучше.

Пушка Ярмоленко в видеообзоре матча Вест Хэм – Челси – 3:2

Гол Ярмоленко? Были моменты, когда они контратаковали, и мы знали, что это произойдет. В игре были детали, о которых мы знали, но мы потеряли их, потому что не отреагировали на них правильно. Именно поэтому мы боремся за первую четверку, а не за первую или вторую строчку.

Мы не все делаем правильно, как это делают большие команды. Я не счастлив, но в то же время мы на два очка опережаем Манчестер Юнайтед. Если вы не учитываете детали в больших играх, вы потеряете очки. Иногда мы играли очень хорошо в этом сезоне. Как команде нам нужно найти больше стабильности", –цитирует Лэмпарда BBC.

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Англия Украинцы за рубежом Челси Челси Андрей Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм Фрэнк Фрэнк Лэмпард Вест Хэм - Челси
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