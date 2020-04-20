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Ляпорт выкупил форму погибшего боксера на благотворительном аукционе, а потом еще больше поразил добротой – поступок дня

16:14 47 Читати українською
Ляпорт выкупил форму погибшего боксера на благотворительном аукционе, а потом еще больше поразил добротой – поступок дня
Эмерик Ляпорт /Getty Images

Защитник Манчестер Сити Эмерик Ляпорт совершил очень хороший поступок – помог людям финансово и морально.

Ляпорт принял участие в благотворительном аукционе в поддержку французских врачей, которые ведут борьбу с коронавирусом. Эмерик за 5 тысяч евро выкупил форму боксера Алексиса Вастина, в которой он выступал на Олимпиаде-2012, сообщает BBC.

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Вастин погиб при крушении вертолета в Аргентине в 2015 году, а его отец решил выставить форму сына на аукцион и таким образом помочь борьбе с коронавирусом. Ляпорт не просто выкупил экипировку, но и отдал ее обратно отцу погибшего спортсмена.

"Когда факты говорят больше, чем слова. Большое спасибо Эмерику Ляпорту, который выкупил лот на аукционе и оставил его отцу спортсмена", – сказал организатор аукциона гандболист Сириль Думулен.

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Англия коронавирус Эмерик Ляпорт Эмерик Ляпорт Манчестер Сити Манчестер Сити
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