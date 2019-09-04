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Ляпорт успешно перенес операцию на мениске – Манчестер Сити остался с одним центральным защитником

14:22 58 Читати українською
Ляпорт успешно перенес операцию на мениске – Манчестер Сити остался с одним центральным защитником
Эмерик Ляпорт / Reuters

Защитник Манчестер Сити Эмерик Ляпорт перенес успешную операцию на колене после полученного повреждения в матче против Брайтона.

 

Манчестер Сити сообщил, что защитник "горожан" Эмерик Ляпорт перенес в Барселоне успешную операцию на колене в результате повреждения хряща и внешнего мениска.

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"Все работники Манчестер Сити желают Эмерику полного и скорейшего выздоровления", – говорится в сообщении на официальном сайте "горожан". Отметим, что команда Гвардиолы осталась с одним номинальным центральным защитником – Николасом Отаменди, ведь Джон Стоунз также находится в лазарете.

Напомним, француз получил травму в субботнем матче четвертого тура АПЛ против Брайтона (4:0). Сроки восстановления 25-летнего игрока станут известны позже. Отметим, что зачастую подобные травмы выбивают из строя на 2-3 месяца в зависимости от скорости восстановления игрока.

Добавим, что матч группового этапа Лиги чемпионов Шахтер – Манчестер Сити состоится 18 сентября, начало игры в 22:00.

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Лига чемпионов Шахтер Шахтер Манчестер Сити Манчестер Сити Шахтер - Манчестер Сити Эмерик Ляпорт Эмерик Ляпорт
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