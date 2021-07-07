Защитник сборной Испании Эмерик Ляпорт после поражения от итальянцев подытожил выступление национальной команды на чемпионате Европы.

"Мы прошли так далеко, хотя на бумаге немало команд, по мнению болельщиков, были сильнее. Понимали, что Италия – серьезный соперник, и отдали все силы, бились до конца.

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Я многим обязан Луису Энрике. Он доказал, что является великим тренером. В этой команде много новичков и свежих идей, и мы продемонстрировали очень высокий уровень", – цитирует центрбека официальный сайт УЕФА.

Напомним, что Эмерик Ляпорт перед чемпионатом Европы сменил гражданство и дебютировал за "Фурию Роху". На Евро-2020 защитник провел 6 матчей, в которых забил 1 мяч.

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