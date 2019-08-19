"Ляпорт должен был отрубить свою руку?" – де Брюйне раздражен потерянной победой над Тоттенхэмом из-за VAR

Хавбек Манчестер Сити прокомментировал спорный эпизод в концовке матча против "шпор".

"Они ввели это правило. Я смотрел видео, на нем видно, что Ляпорт просто физически не мог убрать руку.

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Что он мог сделать? Отрубить руку и играть без нее? Он ничего не мог поделать, поскольку Отаменди, который коснулся мяча до этого, находился в 10 сантиметрах от Эмерика. Среагировать невозможно", – цитирует Кевина Де Брюйне The Telegraph.

Напомним, Манчестер Сити забил победный мяч в компенсированное время, однако арбитр отменил гол после просмотра видеоповтора.

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