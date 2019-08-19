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"Ляпорт должен был отрубить свою руку?" – де Брюйне раздражен потерянной победой над Тоттенхэмом из-за VAR

10:44 110 Читати українською
"Ляпорт должен был отрубить свою руку?" – де Брюйне раздражен потерянной победой над Тоттенхэмом из-за VAR
Кевин де Брюйне / Reuters

Хавбек Манчестер Сити прокомментировал спорный эпизод в концовке матча против "шпор".

20’ Рахим Стерлинг
35’ Серхио Агуэро
 
Эрик Ламела 23’
Лукас Моура 56’
20’ Рахим Стерлинг
23’ Эрик Ламела
35’ Серхио Агуэро
56’ Лукас Моура

"Они ввели это правило. Я смотрел видео, на нем видно, что Ляпорт просто физически не мог убрать руку.

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Что он мог сделать? Отрубить руку и играть без нее? Он ничего не мог поделать, поскольку Отаменди, который коснулся мяча до этого, находился в 10 сантиметрах от Эмерика. Среагировать невозможно", – цитирует Кевина Де Брюйне The Telegraph.

Напомним, Манчестер Сити забил победный мяч в компенсированное время, однако арбитр отменил гол после просмотра видеоповтора.

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Теги
Англия Видеоассистент арбитра (VAR) Манчестер Сити - Тоттенхэм Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне Эмерик Ляпорт Эмерик Ляпорт Манчестер Сити Манчестер Сити
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