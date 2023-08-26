Манчестер Юнайтед одержал победу над Ноттингемом в 3-м туре АПЛ. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Подопечные Тен Хага заставили своего тренера нервничать сразу после стартового свистка. До пятой минуты счет на табло был 0:2 в пользу гостей. В первом же остром моменте у ворот Манчестер Юнайтед непонятно сыграл Онана, который просто свалился на газон. Сократить отставание манкунианцам удалось еще до середины первого тайма. После перерыва команда Тен Хага продемонстрировала характер и добыла важную победу, а победный гол в свой актив записал Бруну Фернандеш.

Манчестер Юнайтед одержал победу над Ноттингемом, пропустив дважды до 4-й минуты, Эвертон без Миколенко снова проиграл

Манчестер Юнайтед имеет в своем активе шесть очков и занимает 6 строчку в турнирной таблице АПЛ. Ноттингем Форес находится на 14 месте с тремя пунктами.