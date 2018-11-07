toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига Европы
МАНЧЕСТЕР СИТИ - ШАХТЕР ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЮВЕНТУС - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЛИГА ЕВРОПЫ

Лямуши: Тяжело играть с такой опытной командой как Динамо

19:27 42 Читати українською
Лямуши: Тяжело играть с такой опытной командой как Динамо
Сабри Лямуши / соцсети

Главный тренер Ренна Сабри Лямуши и защитник Мехди Зеффан пообщались с прессой на НСК Олимпийский в преддверии матча против Динамо в Лиге Европы.

"Если мы хотя бы сыграем вничью, то у нас остаются шансы. В противном случае – нет. Возможно, нам не хватает опыта игры на таком уровне. Мы постараемся сделать все возможное, но, конечно, тяжело играть с такой опытной командой как Динамо Киев", – подчеркнул Лямуши.

Динамо – Ренн: предматчевая пресс-конференция Александра Хацкевича

Защитник Мехди Зеффан отметил, что Лига Европы является очень важным и интересным турниром для Ренна.

"Мы будем делать все, что в наших силах. Играть с таким грандом, как Динамо Киев, нелегко, но мы постараемся сделать все от нас зависящее.

Динамо – Ренн: французы опубликовали список игроков, которые готовятся к матчу с киевлянами

Победа в последнем матче над Каном? Именно этот матч был проявлением командного духа. Мы все вместе сражались за результат и победили. Считаю, что нам это должно помочь в завтрашней игре", – сказал игрок французской команды.

Источник: Футбол 24
Лига Европы4 турНСК Олимпийский (Киев)

Динамо Киев - Ренн: Четверг 08 ноября 2018

Динамо Киев
до матча
22
час
:
51
мин
Ренн
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Лига Европы Динамо Киев - Ренн Ренн Ренн Сабри Лямуши Сабри Лямуши Мехди Зеффан Мехди Зеффан
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
56
мин
Манчестер Сити
22:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук