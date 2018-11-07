Лямуши: Тяжело играть с такой опытной командой как Динамо

Главный тренер Ренна Сабри Лямуши и защитник Мехди Зеффан пообщались с прессой на НСК Олимпийский в преддверии матча против Динамо в Лиге Европы.

"Если мы хотя бы сыграем вничью, то у нас остаются шансы. В противном случае – нет. Возможно, нам не хватает опыта игры на таком уровне. Мы постараемся сделать все возможное, но, конечно, тяжело играть с такой опытной командой как Динамо Киев", – подчеркнул Лямуши.

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Защитник Мехди Зеффан отметил, что Лига Европы является очень важным и интересным турниром для Ренна.

"Мы будем делать все, что в наших силах. Играть с таким грандом, как Динамо Киев, нелегко, но мы постараемся сделать все от нас зависящее.

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Победа в последнем матче над Каном? Именно этот матч был проявлением командного духа. Мы все вместе сражались за результат и победили. Считаю, что нам это должно помочь в завтрашней игре", – сказал игрок французской команды.