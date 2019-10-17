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Ляказетт вернулся к тренировкам с Арсеналом

14:50 14 Читати українською
Ляказетт вернулся к тренировкам с Арсеналом
Александр Ляказетт / ФК Арсенал

Нападающий Арсенала Александр Ляказетт возобновил работу в общей группе игроков лондонского клуба.

 

Французский форвард вернулся к полноценным тренировкам с командой, рапортует официальный сайт "канониров".

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Ляказетт полностью оправился от травмы левого голеностопа, из-за которой пропустил 6 недель. В четверг он занимался в общей группе Арсенала. В ближайших матчах лондонцев он может появиться на поле. Правда, решение об участии в поединке 9-го тура АПЛ против Шеффилд Юнайтед 21 октября пока не принято.

В сезоне 2019/20 Александр Ляказетт успел провести 3 матча в чемпионате, в которых забил 2 мяча. В лазарете Арсенала остался только молодой форвард Рейсс Нельсон.

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Арсенал Арсенал Англия Рейсс Нелсон Рейсс Нелсон Шеффилд Юнайтед - Арсенал Александр Ляказетт Александр Ляказетт
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