Ляказетт снова вляпался в скандал с "веселящим газом" – Арсенал строго накажет форварда

Нападающий "канониров" в очередной раз стал фигурантом неприятной истории и рискует получить серьезные санкции от клуба.

Француз снова "спалился" на своем увлечении "веселящим газом". В начале сезона 28-летний Ляказетт уже был наказан за аналогичный поступок, но, похоже, та история ничему не научила его.

Камеры снова зафиксировали форварда при вдыхании оксида азота. Поступок Ляказетта серьезно возмутил руководство клуба. Минимальное наказание, которое получит Ляказетт – двухнедельная зарплата (около 360 тысяч фунтов), но не исключено, что Арсенал вообще продаст форварда уже летом, сообщает Mirror.

К слову, в текущем сезоне 28-летний форвард забил 9 голов в 26 поединках.

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