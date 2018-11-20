Ляказетт рассказал, почему хотел покинуть Арсенал прошлым летом

Нападающий лондонского Арсенала Александр Ляказетт прошлым летом мог сменить место работы.

"Я хочу, чтобы болельщики были счастливы. До прихода Эмери мне казалось, что я лишний в команде, поэтому был готов сменить место работы. Арсенал заблокировал мой трансфер. Это хорошая новость. Значит, я нужен тренерскому штабу.

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Переход в Арсенал – важный шаг для меня. Я 2 года вел переговоры с лондонским клубом, прежде чем заключил контракт.

Конкуренция с Обамеянгом мне нравится. Посмотрим, кто в конце сезона больше забьет", – цитирует Ляказетта Goal.com.

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