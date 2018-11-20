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Ляказетт рассказал, почему хотел покинуть Арсенал прошлым летом

21 ноября 06:30 1 Читати українською
Ляказетт рассказал, почему хотел покинуть Арсенал прошлым летом
Александр Ляказетт / фото из соцсетей

Нападающий лондонского Арсенала Александр Ляказетт прошлым летом мог сменить место работы.

"Я хочу, чтобы болельщики были счастливы. До прихода Эмери мне казалось, что я лишний в команде, поэтому был готов сменить место работы. Арсенал заблокировал мой трансфер. Это хорошая новость. Значит, я нужен тренерскому штабу.

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Переход в Арсенал – важный шаг для меня. Я 2 года вел переговоры с лондонским клубом, прежде чем заключил контракт.

Конкуренция с Обамеянгом мне нравится. Посмотрим, кто в конце сезона больше забьет", – цитирует Ляказетта Goal.com.

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Александр Ляказетт Александр Ляказетт Арсенал Арсенал Англия Унаи Эмери Унаи Эмери
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