"Это было потрясающе – мы были так рады видеть фанатов, это действительно помогло нам во время матча. Даже в плохие моменты они заставляли нас играть хорошо, очевидно, мы действовали хорошо, это был отличный футбол. Футболисты возвращаются после травм (речь идет о Пабло Мари и Калуме Чемберсе – прим. Футбол 24), поэтому мы очень рады за них, так что это была хорошая ночь.

Арсенал – Рапид Вена – 4:1 – видео голов и обзор матча

Мне было нелегко в последние пару недель, но увидеть фанатов позади меня и команды – это нечто. Спасибо им. В матче с Рапидом мы хотели насладиться этим и добыть пятую победу подряд, что мы и сделали, и теперь у нас есть время снова сосредоточиться на дерби на выходных. Нам просто нужно отдохнуть и посмотреть, что произойдет на выходных", – приводит слова Ляказетта прес-служба УЄФА.

Отметим, что Арсенал в домашнем поединке разбил Рапид (4:1) и демонстрирует идеальный результат в Лиге Европы – 15 очков после 5 сыгранных туров.

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