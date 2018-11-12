Ляказетт не сможет помочь сборной Франции – на его место вызван дебютант

Сборная Франции перед матчем в Лиге наций против национальной команды Нидерландов продолжает терять форвардов. Стало известно, что "трехцветным" не поможет нападающий лондонского Арсенала Александр Ляказетт.

Ляказетт получил травму и не сыграет в ближайших поединках французской сборной, сообщает Goal.com.

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По информации издания, вместо форварда Арсенала главный тренер команды Дидье Дешам вызвал нападающего менхенгладбахской Боруссии Алассана Плеа. 25-летний воспитанник Лиона имеет шанс дебютировать за главную команду страны либо в матче Лиги наций против Нидерландов, либо в спарринге против уругвайцев.

Ранее Плеа выступал только за юношеские и молодежную сборные Франции. В сезоне 2018/19 нападающий провел 11 матчей в Бундеслиге, в которых забил 8 мячей и сделал 3 ассиста. Интересно, что Александр Ляказетт должен был заменить в сборной другого травмированного – форварда Манчестер Юнайтед Антони Марсьяля.