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Ляказетт не сможет помочь сборной Франции – на его место вызван дебютант

19:35 48 Читати українською
Ляказетт не сможет помочь сборной Франции – на его место вызван дебютант
Алассан Плеа / фото из соцсетей

Сборная Франции перед матчем в Лиге наций против национальной команды Нидерландов продолжает терять форвардов. Стало известно, что "трехцветным" не поможет нападающий лондонского Арсенала Александр Ляказетт.

Ляказетт получил травму и не сыграет в ближайших поединках французской сборной, сообщает Goal.com.

Франция объявила список игроков на матчи против Нидерландов и Уругвая

По информации издания, вместо форварда Арсенала главный тренер команды Дидье Дешам вызвал нападающего менхенгладбахской Боруссии Алассана Плеа. 25-летний воспитанник Лиона имеет шанс дебютировать за главную команду страны либо в матче Лиги наций против Нидерландов, либо в спарринге против уругвайцев.

Ранее Плеа выступал только за юношеские и молодежную сборные Франции. В сезоне 2018/19 нападающий провел 11 матчей в Бундеслиге, в которых забил 8 мячей и сделал 3 ассиста. Интересно, что Александр Ляказетт должен был заменить в сборной другого травмированного – форварда Манчестер Юнайтед Антони Марсьяля.

Лига наций5 тур

Нидерланды - Франция: Пятница 16 ноября 2018

Нидерланды
до матча
3
дн
:
22
час
:
53
мин
Франция
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Теги
Лига наций Нидерланды - Франция Александр Ляказетт Александр Ляказетт Алассан Плеа Алассан Плеа Франция Франция
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