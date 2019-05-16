Ляказетт может стать заменой Гризманна в Атлетико

Мадридский Атлетико находится в поисках замены для Антуана Гризманна.

Атлетико заинтересован в приобретении нападающего Арсенала Александра Ляказетта, сообщает Le 10 Sport. Кроме того, мадридский клуб уже отправил в Лондон запрос о возможности такого трансфера.

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К слову, "матрасники" ищут замену Гризманну, который по окончании сезона покинет клуб и, вероятно, перейдет в Барселону. Интересно, что каталонский гранд также активно интересовался Ляказеттом.

Стоит добавить, что в текущем сезоне 27-летний нападающий провел за Арсенал 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 19 голов и отдал 13 результативных передач.

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