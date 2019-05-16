toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Ляказетт может стать заменой Гризманна в Атлетико

16 мая 13:58 137 Читати українською
Ляказетт может стать заменой Гризманна в Атлетико
Александр Ляказетт / Соцмережі

Мадридский Атлетико находится в поисках замены для Антуана Гризманна.

Атлетико заинтересован в приобретении нападающего Арсенала Александра Ляказетта, сообщает Le 10 Sport. Кроме того, мадридский клуб уже отправил в Лондон запрос о возможности такого трансфера.

Гризманн согласовал контракт с Барселоной – зарплата форварда существенно уменьшится

К слову, "матрасники" ищут замену Гризманну, который по окончании сезона покинет клуб и, вероятно, перейдет в Барселону. Интересно, что каталонский гранд также активно интересовался Ляказеттом.

Стоит добавить, что в текущем сезоне 27-летний нападающий провел за Арсенал 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 19 голов и отдал 13 результативных передач.

Небачена революція Атлетіко: Грізманн, мінімум 5 зірок основи та екс-форвард Дніпра на вихід – гучні трансфери на вхід

blog_ava
Челси готов отпустить Сарри в Ювентус при одном условии
00:43
477
Теги
Трансферы Испания Атлетико Атлетико Трансферы Чемпионата Испании Арсенал Арсенал Трансферы Чемпионата Англии Александр Ляказетт Александр Ляказетт Трансферы Арсенала
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
45
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук