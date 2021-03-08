Форвард Арсенала Александр Ляказетт может сменить клубную прописку уже в летнее трансферное окно.

Агенты француза предложили кандидатуру форварда Барселоне и Ювентуса, сообщает Calciomercato.

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Причиной является желание Ляказетта получить новый вызов в другом клубе, который будет бороться за серьезные трофеи. Реакция Барселоны еще неизвестна, а вот руководство Ювентуса уже взяло время на размышление. Также в услугах игрока заинтересован и мадридский Атлетико.

К слову, нападающий провел 31 матч в составе Арсенала в текущем сезоне, записав в свой актив 11 голов и 3 ассиста.

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