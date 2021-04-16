Похоже, Арсенал уже был готов, что Славия не присоединится к поддержке BLM движения перед матчем 1/4 финала Лиги Европы.

Футболисты Арсенала традиционно ожидали на стартовый свисток, опустившись на одно колено для поддержки движения за права темнокожих Black Lives Matter.

Славия – Арсенал – 0:4 – видео голов и обзор матча

Александр Ляказетт на правах основного форварда и лидера "канониров" демонстративно расположился перед шеренгой игроков Славии, которые стоя наблюдали за перфомансом лондонцев.

Вероятно, французского нападающего несколько обидело такое поведение соперника, и Александр своими двумя голами присоединился к разгрому чехов (4:0).

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