Ляказетт демонстративно встал на колено перед игроками Славии – форвард Арсенала отомстил чехам дублем
Похоже, Арсенал уже был готов, что Славия не присоединится к поддержке BLM движения перед матчем 1/4 финала Лиги Европы.
Футболисты Арсенала традиционно ожидали на стартовый свисток, опустившись на одно колено для поддержки движения за права темнокожих Black Lives Matter.
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Александр Ляказетт на правах основного форварда и лидера "канониров" демонстративно расположился перед шеренгой игроков Славии, которые стоя наблюдали за перфомансом лондонцев.
Вероятно, французского нападающего несколько обидело такое поведение соперника, и Александр своими двумя голами присоединился к разгрому чехов (4:0).
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