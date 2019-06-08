Льяич: Нам нет оправданий за поражение от Украины

Атакующий хавбек сборной Сербии Адем Льяич прокомментировал поражение своей команды от Украины в 3-м туре квалификации к Евро-2020.

"Все расстроены и поражены от такого результата. Украинцы играли в свою игру, были агрессивны на каждом участке поля, лучше двигались, у них было больше желания победить.

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Я не говорю, что мы не хотели выиграть. Мы были хорошо подготовлены. Возможно, это был не наш день. Оправдания нам нет.

Мы не были единой командой и не показали свой максимум. В какой-то момент мы его продемонстрировали, но этого оказалось недостаточно. Сборная Украины была лучше, они постоянно были на шаг впереди нас", – цитирует Льяича zurnal.rs.

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