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Льяич: Нам нет оправданий за поражение от Украины

15:38 85 Читати українською
Льяич: Нам нет оправданий за поражение от Украины
Адем Льяич / Соцсети

Атакующий хавбек сборной Сербии Адем Льяич прокомментировал поражение своей команды от Украины в 3-м туре квалификации к Евро-2020.

26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка
 
26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка

"Все расстроены и поражены от такого результата. Украинцы играли в свою игру, были агрессивны на каждом участке поля, лучше двигались, у них было больше желания победить.

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Я не говорю, что мы не хотели выиграть. Мы были хорошо подготовлены. Возможно, это был не наш день. Оправдания нам нет.

Мы не были единой командой и не показали свой максимум. В какой-то момент мы его продемонстрировали, но этого оказалось недостаточно. Сборная Украины была лучше, они постоянно были на шаг впереди нас", – цитирует Льяича zurnal.rs.

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03:44
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Украина Украина Сборная Украины Евро-2020 Украина - Сербия Сербия Сербия Адем Льяич Адем Льяич
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