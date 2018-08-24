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Льяич может стать одноклубником Коноплянки

16:05 30 Читати українською
Льяич может стать одноклубником Коноплянки
Адем Льяич / фото из соцсетей

Сербский полузащитник Адем Льяич может продолжить карьеру в чемпионате Германии.

Полузащитник итальянского Торино Адем Льяич попал в сферу интересов немецкого Шальке, сообщает издание Gazzetta dello Sport.

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Шальке поборется за игрока сборной Сербии с турецким Бешикташем. Отмечается, что Льяич однозначно покинет ряды туринцев в ближайшее время, поскольку главный тренер "быков" Вальтер Маццарри на него не рассчитывает.

В прошлом розыгрыше Серии А Адем провел 28 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 11 результативных передач.

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