Далеко не все жители Британских островов с грустью восприняли известие о смерти королевы Англии.

Фанаты Шэмрок Роверс устроили отвратительный перформанс на матче Лиги конференций против Юргордена. Ирландцы со смехом восприняли смерть Елизаветы II и орали на трибунах "Lizzie's in a box (Лиззи сыграла в ящик)".

Fans of Shamrock Rovers soccer club in Dublin, Ireland chant "Lizzie's in a box" after news of the Queen's death. pic.twitter.com/hgZWxrv9NY — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) September 9, 2022

"ФК Шэмрок Роверс стало известно о криках группы лиц во время этого матча. Такое крайне бездушное и бессердечное скандирование недопустимо в нашем клубе и противоречит ценностям, которые отстаивает Шэмрок Роверс. Наши основные правила, написанные на билетах и ​​на вывесках стадиона, строго запрещают такую ​​деятельность. Нарушители будут обнаружены и не смогут больше посещать наш стадион", – заверил представитель пресс-службы Шэмрок Роверс в комментарии Dublin Live.

Напомним, недавно к ирландскому гранду присоединился украинец Виктор Серденюк, но он просидел в запасе весь матч против Юргордена (0:0).

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