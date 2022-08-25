После неудачного начала сезона (лишь 2 очка в трех матчах АПЛ) Юрген Клопп намекнул, что его команде не хватает глубины состава. Особенно в полузащите. Решение Ливерпуль нашел в Мадриде, утверждает Fichajes.net.

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По информации источника, в Ливерпуль может переехать Маркос Льоренте. Диего Симеоне готов отпустить одного из своих любимчиков. Маркос тоже не будет против перехода, ведь в Атлетико его используют как спасителя, постоянно ставя на проблемные позиции, а отсутствие стабильной роли тормозит прогресс футболиста.

В прошлом сезоне испанец провел 40 матчей на клубном уровне, отличившись тремя ассистами. К слову, один из самых успешных матчей в карьере Льоренте провел на Энфилде. Именно его дубль помог Атлетико устроить камбэк в 1/8 финала ЛЧ 2019/20 и выбить Ливерпуль из турнира. До этого мерсисайдцы полтора года не проигрывали на своем поле.

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