Ливерпулю не хватает одного пазла для создания космической команды, – экс-игрок мерсисайдцев

Экс-игрок Ливерпуля и Наполи Андреа Доссена надеется на трансферное сотрудничество своих бывших клубов.

"Даже если Серия А возобновиться, Наполи вряд ли выйдет в Лигу чемпионов на следующий сезон. Поэтому неаполитанский клуб будет вынужден отпустить некоторых важных игроков. Скорее всего, это будут Фабиан Руис и Кулибали.

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Клоппу не хватает всего одной детали для завершения построения космической команды. Сочетание Кулибали и ван Дейка может стать большим препятствием для соперников. Кроме того, у Ливерпуля нет финансовых проблем, поэтому клуб может позволить себе этот трансфер", – цитирует Доссену Goal.

Напомним, ранее президент Наполи заявлял, что отпустит 28-летнего сенегальца не менее, чем за 100 млн евро. В нынешнем сезоне Серии А Кулибали провел 15 матчей.

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