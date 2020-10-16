Тренерский штаб английского Ливерпуля с Юргеном Клоппом во главе не отказался от идеи трансфера вингера Вулверхэмптона Адамы Траоре.

Фактурный универсал "волков" может перебраться на Энфилд в январе, сообщает Mundo Deportivo.

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Траоре – главная цель Ливерпуля на рынке в зимнее трансферное окно. В его подписании якобы лично заинтересован наставник мерсисайдцев Юрген Клопп. Летом "красные" уже пытались оформить переход испанца, но не смогли удовлетворить финансовые аппетиты Вулвз.

В нынешнем сезоне Адама Траоре провел 5 матчей во всех турнирах. Ранее Ливерпуль подписал из Вулверхэмптона вингера Диогу Жоту.

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