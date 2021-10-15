Вингер Ренна Жереми Доку может оказаться в Ливерпуле в ближайшее трансферное окно.

Бельгиец планирует покинуть Ренн летом 2022 года, а Ливерпуль опережает всех в борьбе за юную звездочку, сообщает журналист Александре Брэкман в своем твиттере.

Ливерпуль положил глаз на звездочку сборной Бельгии

Впрочем, мерсисайдцы попытаются подписать Доку уже зимой. Причиной является Кубок африканских наций, на который отправятся Садьо Мане и Мохамед Салах – "красные" останутся без своих главных атакующих игроков примерно на месяц.

К слову, Доку сыграл лишь в 4 матчах за Ренн в текущем сезоне, не записав в свой актив результативных действий. Летом Жереми поехал в составе сборной Бельгии на Евро-2020 и ярко заменил Эдена Азара в 1/4 финала.

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