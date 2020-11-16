Ливерпуль надеется справиться с кадровой катастрофой в защите без приглашения новичков.

Чемпионы Англии не намерены выходить на рынок во время зимнего окна, утверждает The Athletic.

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Ливерпуль надолго остался без основной пары централних защитников – ван Дейка и Гомеса. "Красным" приписывали интерес к игрокам других клубов (Кулибали, Упамекано, Кабак), однако Клопп использует собственные резервы. Тренер Ливерпуля сделает ставку на молодых Уильямса и Филлипса, также вскоре должен восстановиться универсал Фабинью. Зимние трансферы возможны только в случае крайней необходимости и слабых результатов.

Напомним, после 8 туров мерсисайдцы идут на третьем месте АПЛ, уступая по разнице голов Тоттенхэму и одним очком Лестеру.

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